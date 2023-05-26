В Краснодаре более 50 укрытий могут оперативно размещать жителей при необходимости

Всего на территории города расположены 215 защитных сооружений гражданской обороны

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. На территории Краснодара расположены более 200 защитных сооружений гражданской обороны, среди них 53 готовы или могут быть подготовлены в течение суток к приему жителей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии города.

"Из городских сооружений 53 готовы или могут быть подготовлены в течение суток к приему жителей. Для укрытия населения планируются к использованию и переоборудованию под защитные сооружения 4 039 подвальных помещений в многоквартирных домах, 19 подземных пешеходных переходов, 16 подземных автостоянок, 8 подземных этажей торгово-развлекательных центров", - сообщили власти города.

В администрации Краснодара уточнили, что в общей сложности, по информации управления гражданской защиты администрации Краснодара, всего на территории города расположены 215 защитных сооружений гражданской обороны. Из них 58 - муниципальные, 16 - краевые, 122 - в федеральной собственности и 19 - частные.

В пятницу около 04:00 в Краснодаре был слышен взрыв в районе здания на улице Морской, 54/2. В результате оказалась незначительно повреждена часть кровли здания офиса МТС, инфраструктура не повреждена, сеть работает в штатном режиме. Также в расположенной рядом пятиэтажке на улице Гаражной, 77/1 выбило около 20 окон в квартирах, повреждена кровля строящегося частного дома, коммунальные службы помогают жителям убирать обломки вокруг дома, власти окажут помощь в восстановлении. По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, причины и обстоятельства уточняются. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.