СМИ: в Индонезии задержали россиянку по подозрению в проституции

У нее есть гостевая виза по прибытии, действующая до 21 июля, сообщил глава иммиграционного управления

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Иммиграционная служба города Тангеранг, располагающегося на острове Ява, заявила о задержании гражданки России по подозрению в проституции. Об этом в пятницу сообщил портал Detik.

"Нам удалось задержать иностранную гражданку, которая подозревается в занятии проституцией через интернет", - приводит портал слова главы иммиграционного управления. "Данное лицо имеет инициалы ZPR, она гражданка России, и у нее есть гостевая виза по прибытии, действующая до 21 июля 2023 года", - также заявил он.

Газета The Jakarta Post ранее сообщала, что губернатор острова Бали Ваян Костер попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну. Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских путешественников, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.