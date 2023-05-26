В Тамбове заложили аллею, посвященную 49 трудовым династиям региона

Деревья высадили в Олимпийском парке города

ТАСС, 26 мая. Аллея, посвященная 49 трудовым династиям, которые работают на 7 промышленных предприятиях Тамбовской области, заложена в Олимпийском парке Тамбова. На табличках возле деревьев размещены данные с названием предприятия, дате начала династии и ее представителях, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Тамбовской области.

"В Олимпийском парке Тамбова появилась аллея трудовых династий. На тамбовских предприятиях работают 49 трудовых династий, представители 3 и более поколений. Каждое посаженное дерево сопровождает табличка, на которой размещена информация о названии предприятия, дате начала династии и ее представителях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что инициатива заложения аллеи принадлежит региональному отделению Союза машиностроителей России, ее поддержали в правительстве области. На аллее размещена информация о 49 трудовых династиях, которые работают на Тамбовском вагоноремонтном заводе (филиал "Вагонреммаша"), заводах "Октябрь", "Ревтруд", "Электроприбор", "Завод подшипников скольжения", "Завком" и "Пигмент". Например, общий стаж трудовой деятельности Михайловых-Ольшанских на Тамбовском вагоноремонтном заводе составляет более 370 лет.

"Наличие на предприятиях трудовых династий - залог устойчивого развития промышленности и экономики в целом. Пусть эта аллея будет для всех нас символом возрождения и сохранения семейных ценностей, уважительного отношения к людям труда", - приводит пресс-служба слова главы Тамбовской области Максима Егорова.