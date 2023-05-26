В Челябинской области за два года рекультивируют свалки в трех городах

По информации регионального министерства экологии, речь идет об объектах, расположенных в Карталах, Верхнем Уфалее и Златоусте, выполнение работ улучшит качество жизни более 200 тыс. человек

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Рекультивацию свалок в Златоусте, Карталах, Верхнем Уфалее (Челябинская область) проведут в 2023-2024 годах, это улучшит качество жизни свыше 200 тыс. человек, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе областного министерства экологии.

"Подрядчики приступили к работам по рекультивации свалок. Рекультивацию свалок, расположенных в Карталах и Верхнем Уфалее, планируется завершить в 2023 году, в Златоусте - в 2024 году. Рекультивация этих трех свалок приведет к улучшению качества жизни более 200 тыс. человек и позволит восстановить почти 34 га нарушенных земель", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, сейчас подрядчики проводят работы технического этапа, который подразумевает расчистку территории, разработку отходов из тела свалки, перевозку отходов и т.д.

Кроме того, начаты работы по рекультивации левобережной свалки города Магнитогорска. Подрядчик приступил к переформированию тела свалки. Завершение этого проекта приведет к улучшению качества жизни более 400 тыс. человек и позволит восстановить почти 60 га нарушенных земель, а также снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 16 тыс. тонн в год.

15 марта 2022 года сообщалось со ссылкой на Telegram-канал властей региона, что рекультивация расположенной недалеко от Магнитогорска свалки пройдет в 2023-2024 годах.