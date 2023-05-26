Более 250 тонн рыбы и морепродуктов доставили на "Рыбную неделю" в Москву

Фестиваль открылся на 26 площадках города

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Седьмой гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве" открылся на 26 площадках в центре и округах столицы. Для него доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов, сообщил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Один из самых вкусных проектов "Московских сезонов" предлагает широчайший выбор рыбных деликатесов. По ассортименту торговых шале можно изучать географию России: черноморская барабулька и карельская форель, мурманская треска и каспийская кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб. Вся продукция напрямую от поставщиков - рыбозаводчиков и рыболовецких предприятий. На фестиваль доставлено более 250 тонн рыбы и морепродуктов", - написал мэр.

По его словам, "только олюторской сельди, к которой гости фестиваля питают особую слабость, завезено 12 тонн". "Хватит и мидий, и окуня, и корюшки, и мяса рапанов, и много чего еще вкусного и полезного", - заверил Собянин.

Как и в прошлые годы, к "Рыбной неделе в Москве" присоединились более 3 тыс. магазинов и свыше 120 рынков и ярмарок. В эти дни они установят "акционные" цены на многие виды рыбы и морепродуктов и организуют специальные дегустационные программы.

Кроме того, особое рыбное меню разработали более 300 столичных ресторанов. В этом году акцент был сделан на блюда из трески. Посетителям предложат расстегай с треской, фишстроганов из мурманской трески, камчатскую треску с картофельным пюре, треску с соусом сальса и картофельным пюре и атлантическую треску с мидиями и томатным соусом.

"Можно будет отведать и другие блюда, например, окрошку с копченым судаком, пельмени из щуки и сахалинского гребешка, сельдь с ольховым дымком, оливье с балтийским угрем и салат с креветками и арбузом", - отметил мэр.

"Зрелища" к "хлебу"

"Помимо гастрономических удовольствий, гостей фестиваля ждут мастер-классы и кулинарные шоу, где можно узнать секреты опытных шеф-поваров, научиться рисовать морские пейзажи и вязать рыболовные узлы", - добавил Собянин.

Кроме того, на "Рыбной неделе" сварят "Большую уху": более 100 л одного из самых известных русских угощений будет приготовлено на Пушкинской набережной в Парке Горького. Пройдет и битва поваров-блогеров, которые предложат гостям оценить их мастерство.

"В специальной программе фестиваля - SUP-регата и карнавальный заплыв на сапбордах (надувных и жестких досках) для всех желающих. Маршрут от Озерковского причала, вдоль Садовнической и Овчинниковской набережных, по Водоотводному каналу до памятника Петру I - и обратно. На Крымской набережной в Парке Горького состоится Любительский турнир по рыбалке. А на Гольяновском пруду и Коломенской набережной - чемпионат по рыбалке, где будут рады видеть и любителей, и профессионалов", - анонсировал мэр.

Он подчеркнул, что для участия в мероприятиях специальной программы необходимо регистрироваться заранее. "Рыбная неделя в Москве" - это вкусно, интересно и ярко. Добро пожаловать", - пригласил гостей Собянин.