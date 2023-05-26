Вечный огонь на главном военном мемориале в Карелии перевели на магистральный газ

Право зажечь огонь заново доверили участнику Великой Отечественной войны Константину Панову

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 мая. /ТАСС/. Вечный огонь у главного военного мемориала Карелии в центре Петрозаводска, открытый в 1969 году, перевели со сжиженного на сетевой природный газ. Торжественная церемония зажжения огня прошла в Петрозаводске в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Во время церемонии огонь с мемориала перенесли на временную горелку. Всю подготовительную работу для этого провели специалисты "Газпрома". После подключения к новому источнику газа Вечный огонь зажгли заново. Право сделать это доверили участнику Великой Отечественной войны Константину Панову, встретившему День Победы в Берлине. Помогал ветерану кадет Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского Даниил Афанасенко. После зажжения вечного огня на природном газу у мемориала провели церемонию возложения цветов и минуту молчания.

"Это важное событие для Карелии - мы не забываем наших героев, которые сохранили будущее для нас, наших детей и внуков. Символично, что перенос Вечного огня вместе провели защитники Родины разных поколений - эта преемственность особенно ценна сегодня, когда страна вновь переживает непростые времена. Вместе мы обязательно победим", - сказал на церемонии глава республики Артур Парфенчиков.

Мемориал с могилой советских воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, а также могилой неизвестного солдата открыли в центре Петрозаводска 8 июня 1969 года в день 25-летия освобождения города от фашистских захватчиков. В этот же день на площади был зажжен Вечный огонь от пламени, которое привезли с мемориала на Марсовом поле в Ленинграде.

Более 50 лет огонь горел за счет сжиженного газа. Специалисты "Газпрома" завершили строительство газопровода протяженностью 260 м, часть которого прошла под рекой Лососинкой в исторической части Петрозаводска. Также они смонтировали газорегуляторный пункт в парке "Ямка" с интеллектуальным узлом учета газа, произвели настройку и наладку соответствующего оборудования, установили новую горелку.