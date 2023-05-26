26 мая, 14:06

Участники X Невского экологического конгресса высадили аллею лип в Петербурге

В Таврическом саду Санкт-Петербурга в честь юбилейного X Невского международного экологического конгресса высадили аллею лип
© Екатерина Андреева/ ТАСС

В посадке деревьев в Таврическом саду приняли участие глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Аллея лип высажена в Таврическом саду Санкт-Петербурга в честь юбилейного X Невского международного экологического конгресса. В посадке деревьев приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, участники конгресса и иностранные гости, передает корреспондент ТАСС.

10 новых деревьев будут расти возле Таврического дворца, где традиционно проходит экологический конгресс. Посадка лип, приспособленных для выращивания в петербургском климате, прошла в торжественной обстановке под звуки "Вечерней песни" Василия Соловьева-Седого, посвященной городу на Неве, и маршей в исполнении духового оркестра.

Создание липовой аллеи продолжает традицию конгресса по восстановлению исторического ландшафта Таврического сада. Его история восходит к временам императрицы Екатерины II, это был один из первых парков, открытых для публичного посещения.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия". 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСанкт-ПетербургАбрамченко, Виктория Валериевна
© Информационное агентство ТАСС
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