На Украине так и не определили статус УПЦ спустя год после поправок в Устав

Архиепископ Белогородский Сильвестр отметил что церковь не пошла по пути самопровозглашенной автокефалии, так как это усложнило бы ее положение

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) год назад убрал из ее основополагающих документов упоминания о "зависимости" от Русской православной церкви (РПЦ), однако автокефальной она не стала, так как это спровоцирует резкую реакцию других поместных церквей. Об этом в опубликованной в пятницу статье написал ректор Киевской духовной академии и семинарии, архиепископ Белогородский Сильвестр.

"При этом в постановлениях собора не употребляется слово автокефалия. УПЦ не провозглашала себя автокефальной. И это породило немало вопросов как внутри УПЦ, так и вне. <...> Украинская православная церковь четко задекларировала свое намерение быть автокефальной, но воздержалась от самопровозглашения автокефалии. Конечно, можно сказать, что статус УПЦ сейчас не до конца понят и оформлен. Однако в нынешней ситуации вряд ли можно было ожидать от УПЦ других решений", - говорится в статье, опубликованной на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

Архиепископ отмечает, что УПЦ не пошла по пути самопровозглашенной автокефалии, так как это усложнило бы ее положение. "Совершенно очевидно, что такую автокефалию не признала бы ни одна из поместных православных церквей. Более того, другие поместные церкви могли бы даже разорвать общение с УПЦ, что означало бы каноническую изоляцию нашей церкви", - поясняет он в статье.

Сильвестр напомнил, что УПЦ приостановила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, поддержавшим в 2018 году создание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), показав несогласие с его действиями. При этом он добавил, что УПЦ должна быть открыта для общения со всеми поместными церквями, чтобы решить украинский церковный кризис.

Ситуация вокруг УПЦ

УПЦ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, ее особый статус отражен как в собственном уставе, так и в Уставе РПЦ. Собор УПЦ, прошедший 27 мая 2022 года в Киеве, заявил, что утвердил дополнения и изменения в устав, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости. Синод РПЦ позже принял постановление, согласно которому решения Собора УПЦ "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Уставу РПЦ.

Правительство Украины 19 января внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению президента страны Владимира Зеленского и направленный на запрет канонической УПЦ, если власти придут к выводу, что она связана с Россией. После этого эксперты Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров опубликовали заключение, согласно которому УПЦ, несмотря на принятие нового устава, остается в подчинении РПЦ. В мае суд в Киеве постановил, что УПЦ не разорвала связь с РПЦ и является ее частью, что может стать основанием для запрета канонической церкви, если такое решение поддержат суды вышестоящих инстанций.

Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. В 2022 году Служба безопасности Украины возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев.