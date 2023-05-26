Над Константиновской батареей в Севастополе подняли Георгиевский флаг брига "Меркурий"

В городе отмечают день памяти победы команды брига над двумя турецкими кораблями в 1829 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Георгиевский флаг брига "Меркурий" торжественно подняли в пятницу над Константиновской батареей в Севастополе в день памяти победы команды брига над двумя турецкими кораблями в 1829 году, передает корреспондент ТАСС.

Флаг был поднят под гимн России в исполнении военного оркестра Черноморского флота.

"Сегодня мы отмечаем памятную дату легендарного боя брига "Меркурия" с турецкими кораблями. Севастопольским отделением Российского военно-исторического общества (РВИО) в 2021 году был инициирована традиция поднятия флага. Мы гордимся нашими предками и нашим кораблем", - сказал ТАСС председатель регионального отделения РВИО в Севастополе Николай Помогалов после церемонии.

В Севастополе в течение дня в рамках празднования проводились мастер-классы и развлекательная программа. Помимо официальной части и возложения цветов к памятникам на Матросском бульваре жители и гости города могут посетить выставку "Потомству в пример", посвященную подвигу брига, посмотреть иммерсивный спектакль "Меркурий" - бриг российский", услышать концертную программу вокального ансамбля ветеранов флота "Морская душа", военного оркестра севастопольского полка войск Национальной гвардии РФ и эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества. В летнем кинотеатре запланирован кинопоказ фильмов "Бриг "Меркурий" и "Адмирал Ушаков".

Бриг "Меркурий", заложенный в 1819 году, стал символом мужества русских моряков. В 1829 году, во время Русско-турецкой войны, корабль под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского одержал победу в бою с двумя значительно превосходившими его турецкими военными кораблями, за что был награжден кормовым Георгиевским флагом. В 2021 году в Севастополе было принято решение сделать 26 мая памятной датой - Днем подвига брига "Меркурий". Имя легендарного брига носит современный корвет.