В ООН сообщили о потере гуманитарного доступа примерно к 60 тыс. человек в районах СВО

Речь идет о жителях в 40 населенных пунктах, находящихся вблизи линий фронта "в регионах Донецка, Харькова и Луганска"

ЖЕНЕВА, 26 мая. /ТАСС/. ООН и ее партнеры, занимающиеся гуманитарными вопросами, утратили в этом году доступ примерно к 40 населенным пунктам, где проживают почти 60 тыс. человек, в районах проведения специальной военной операции, поэтому оказание им помощи носит крайне ограниченный характер. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

"Помощь районам, находящимся под контролем российских военных, остается крайне ограниченной", - сказал он. "В этом году из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности и перемещения линий фронта гуманитарные партнеры утратили доступ к почти 60 тыс. человек примерно в 40 городах и деревнях, находящихся вблизи линий фронта в регионах Донецка, Харькова и Луганска", - отметил Ларке.

Вместе с тем, по словам официального представителя, УКГВ "сумела предоставить некоторую поддержку примерно 60 тыс. человек". В частности, они получили помощь наличными деньгами "через сотрудничающие [с ООН] неправительственные организации на местах". "Конечно, это далеко по масштабам от того, что необходимо", - заключил Ларке.

В свою очередь региональный директор в Европе Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Биргит Бишоф Эббесен сообщила на брифинге, что перемещенные лица на Украине и за ее пределами "сталкиваются с отсутствием доходов". Многие из тех, кто покинул Украину, испытывают, по ее словам, финансовые трудности.

"Они израсходовали свои сбережения, и у многих из них растут долги", - сказала региональный директор. Еще одна трудность связана с языковым барьером, из-за которого беженцам трудно получить работу и доступ к медицинской помощи. Как отметила Бишоф Эббесен, МФКК пересмотрела планы оказания помощи, увеличив их на период по 2025 год включительно с 550 млн до 800 млн швейцарских франков (более $880 млн). Эти изменения отражены в призыве федерации к мировому сообществу о выделении средств на нужды помощи.