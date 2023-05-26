В Петербурге запустили сервис "Я родитель" для подбора мероприятий и хобби для детей

Сервис также поможет найти подходящий детский лагерь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Новый сервис "Я родитель" со вкладками "Досуг", "Места" и "Развитие" появился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города со ссылкой на аппарат вице-губернатора Станислава Казарина.

"Команда мини-приложения "ВКонтакте" "Я здесь живу", входящего в экосистему городских сервисов "Цифровой Петербург", запустила новый сервис для семей с детьми "Я родитель". Он поможет узнать о мероприятиях для юных петербуржцев, подобрать ребенку хобби и даже найти детский лагерь", - говорится в сообщении.

Сервис предлагает пользователю ввести свой адрес или определить его автоматически. После этого в мини-приложении появляется список событий или карта с достопримечательностями возле заданной геопозиции. Во вкладке "Досуг" в карточке каждого события, подходящего для детей, указаны дата, время, место и адрес, а также контакты организаторов и стоимость билета при платном участии.

Во вкладке "Места", где собраны площадки для досуга с детьми, есть фильтр по категориям: "Лагеря", "Образовательные учреждения", "Парки", "Театры", "Музеи", "Игровые центры", "Площадки", "Спортивные центры", "Библиотеки", "Зоопарки" и "Другое".

Во вкладке "Развитие" родители смогут узнать, какие городские кружки есть рядом с домом, школой или детским садом. Параметр "Особые потребности" предоставит список кружков для детей с особенностями развития. Уточняется, что более 20 тыс. кружков, что составляет 75% от представленных на сервисе, бесплатные.

В марте отмечалось, что аудитория городских цифровых сервисов достигла 2,5 млн человек. Всего в каталоге экосистемы городских сервисов "Цифровой Петербург" на данный момент насчитывается 238 полезных цифровых сервисов.