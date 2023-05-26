В Астрахани открыли памятный знак в честь векового юбилея пограничной службы на Каспии

На церемонии бойцы погранотряда были отмечены ценными подарками, благодарностями и нагрудными знаками "Отличник погранвойск"

АСТРАХАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Памятный знак "100 лет охраны южных морских рубежей России" открыли в Астрахани в преддверии Дня пограничника, который отмечается 28 мая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Осенью прошлого года в закладке камня будущего памятного знака в честь 100-летия охраны южных морских рубежей России в Астрахани осенью прошлого года приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Калмыкии Бату Хасиков.

"26 мая на территории отряда пограничных сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области торжественно открыли памятный знак "100 лет охраны южных морских рубежей России". В церемонии приняли участие председатель правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева и министр региональной безопасности Астраханской области Владимир Боболя", - говорится в сообщении.

На церемонии бойцы погранотряда были отмечены ценными подарками, благодарностями и нагрудными знаками "Отличник погранвойск".

Открытие памятного знака в Астрахани, приурочено к столетию формирования отряда судов погранохраны побережья Каспийского моря, которое отметили в ноябре 2022 года. Увековечивание памяти - это дань уважения всем поколениям защитников южных морских рубежей России.