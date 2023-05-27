Путин поздравил жителей Мурманской области с 85-летним юбилеем региона

Повышение качества жизни является одним из ключевых приоритетов Мурманской области, заявил президент РФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Одним из ключевых приоритетов развития Мурманской области в ближайшие годы является повышение качества жизни и реализация стратегических программ развития Арктики, отметил президент РФ Владимир Путин, поздравляя жителей региона с его 85-летним юбилеем. Поздравление президента зачитал в субботу в Мурманске на торжественном вечере, посвященном этому событию, губернатор области Андрей Чибис.

"Мурманская область обладает серьезными конкурентными преимуществами, важнейшие из которых - квалифицированные кадры и созидательная энергия людей. Сегодня среди ваших ключевых приоритетов - повышение качества жизни, благоустройство городов и поселков, совершенствование социальной сферы и ЖКХ, укрепление таких отраслей, как энергетика, строительный комплекс, туризм, рыболовство, эффективное освоение природных ресурсов, реализация стратегических программ развития Арктики, Мурманского транспортного узла и Северного морского пути", - процитировал президента РФ Чибис на видео, размещенном в его телеграм-канале.

Глава государства отметил, что история Кольского Заполярья "создавалась смелыми, решительными, талантливыми людьми". Благодаря их самоотверженности, стремлению принести пользу Отечеству в суровых условиях построены крупные объекты транспортной инфраструктуры, многое сделано для наращивания промышленного потенциала региона, обеспечения безопасности северо-западных рубежей страны, отметил глава государства. "Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, заложенные многими поколениями ваших земляков, своей инициативностью и целеустремленностью содействовать решению ответственных задач, на благо Мурманской области и всей России", - зачитал Чибис слова президента РФ.

В мае 2023 года Мурманской области исполняется 85 лет. В Мурманске праздничные мероприятия проходят 26, 27 и 28 мая. Запланированы праздничные гулянья, работа интерактивных площадок, выступления творческих коллективов, а также концерт группы "Любэ". На торжественном вечере, состоявшемся в субботу в Мурманском областном драматическом театре, губернатор вручил северянам федеральные и региональные награды.