СМИ: власти Кропивницкого отдали храм канонической УПЦ в аренду раскольнической ПЦУ

Как сообщили в городском совете, храм передали на льготных условиях без проведения аукциона на пять лет с арендной платой в размере около 3 центов в год

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Городской совет Кропивницкого (ранее - Кировоград) решил передать раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в аренду на пять лет храм Успения Пресвятой Богородицы, который ранее занимала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), сообщило в субботу местное издание "Точка доступа".

Отмечается, что это решение горсовет принял на заседании, которое прошло в пятницу. В сообщении на странице городского совета в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) указано, что храм передали ПЦУ на льготных условиях без проведения аукциона на пять лет с арендной платой в размере 1 гривна (около 3 центов) в год.

По словам главы управления коммунальной собственности Кропивницкого городского совета Аллы Паламаренко, храм 4 мая перешел в коммунальную собственность, что дает право горсовету распоряжаться им.

В последнее время украинские власти взяли курс на запрет УПЦ. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. В 2022 году Служба безопасности Украины возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев.