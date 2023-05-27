СМИ: многочисленные государственные службы Сенегала подверглись кибератаке

Ответственность за атаку взяла на себя группа хакеров, именующая себя "Таинственной командой"

ПРЕТОРИЯ, 27 мая. /ТАСС/. Беспрецедентная по своим масштабам кибератака проведена на многочисленные государственные и иные службы и объекты инфраструктуры Сенегала. Об этом сообщила в субботу радиостанция Radio France internationale.

Атака хакеров началась вечером 26 мая, отмечает она. Порталы многочисленных министерств, национальных агентств, больниц, аккредитованных в стране зарубежных посольств оказались недоступными. Пострадал и сайт администрации президента Сенегала. В течение всего дня в субботу многие порталы оставались недоступными для пользователей.

Ответственность за атаку взяла на себя группа хакеров, именующая себя "Таинственной командой". Есть данные, что она связана с международной организацией киберактивистов Anonymous. Часть требований "Таинственной команды" имеет политическую составляющую, включая проведение "частных и справедливых" президентских выборов. Они должны состояться в феврале 2024 года.

Хакерская атака совпала по времени с началом марша из города Зигиншора на юге страны на сенегальскую столицу Дакар сторонников лидера оппозиции Усмана Сонко. Он сам находится в рядах демонстрантов. При этом Сонко назвал марш "караваном свободы". В Дакаре 23 мая начался судебный процесс по обвинению лидера оппозиции в изнасиловании. Первоначально Сонко отказался участвовать в судебных слушаниях, однако позднее заявил, что прибудет в столицу со своими сторонниками.