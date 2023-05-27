В Румынии сотни тысяч верующих участвовали в паломничестве по случаю католической Троицы

Крупнейшее в Центральной и Восточной Европе паломничество в Шумулеу-Чук проводится уже более 450 лет

БУХАРЕСТ, 27 мая. /ТАСС/. Сотни тысяч верующих в субботу поучаствовали в традиционном паломничестве в Шумулеу-Чук (уезд Харгита в центре Румынии) по случаю католического Дня Святой Троицы или Пятидесятницы. Об этом сообщило Радио Румынии.

Для участия в паломничестве в Шумулеу-Чук съехались приверженцы католической и реформатской религии со всего мира, в том числе из Австралии и США. Многочисленные паломники приехали из соседней Венгрии, среди них - президент страны Каталин Новак.

Паломничество началось от марианской церкви в Шумулеу-Чук, где находится статуя Богородицы, которая считается чудотворной. Этот храм во время визита в Румынию в 2019 году посетил Папа Римский Франциск. Марианизм - культ девы Марии или Богородицы, распространенный в католицизме и особенно в Латинской Америке.

Затем участники поднялись на холм Шумулеу, где у алтаря под открытым небом была совершена священная литургия. Один из маршрутов паломников назывался "Крестный путь", на нем установлены 14 крестов, символизирующих остановки Иисуса Христа при восхождении на Голгофу.

Крупнейшее в Центральной и Восточной Европе паломничество в Шумулеу-Чук проводится уже более 450 лет. Согласно легенде, в 1567 году трансильванский князь Иоан Сигизмунд попытался обратить местных греко-католиков в унитарианскую религию, однако им удалось защитить веру благодаря чудотворной статуе. С тех пор католики всего мира, в большинстве своем венгры, ежегодно съезжаются в Шумулеу-Чук в день Святой Троицы.

Паломничество завершилось исполнением гимна Венгрии и гимна секуев - этнически близкого к венграм национального меньшинства в Трансильвании. В Румынии, согласно переписи 2011 года, проживают примерно 1,2 млн. этнических венгров (6,1% населения).