27 мая, 20:23
Военная операция на Украине

ЕГЭ по русскому языку для школьников Шебекинского округа перенесли на более поздний срок

Экзамен пройдет 30 мая

БЕЛГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Власти Белгородской области решили перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку для школьников из Шебекинского округа с понедельника, 29 мая, на вторник, 30 мая. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У всех одиннадцатиклассников есть возможность не сдавать экзамен. Такие решения есть. Но если вы решили идти в ВУЗ, вам необходимо сдавать ЕГЭ или сдавать экзамены уже в самом вузе. <…> Мы перенесем сдачу ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа на вторник", - написал он.

Шебекинский городской округ с утра подвергается массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор назвал 27 мая самым тяжелым днем для округа. Ранее он сообщил, что во время обстрела в Шебекинском округе погиб мужчина, пострадали три человека, из них два подростка. По словам губернатора, всем раненым будет оказана необходимая помощь. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация