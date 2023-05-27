ЕГЭ по русскому языку для школьников Шебекинского округа перенесли на более поздний срок

Экзамен пройдет 30 мая

БЕЛГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Власти Белгородской области решили перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку для школьников из Шебекинского округа с понедельника, 29 мая, на вторник, 30 мая. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У всех одиннадцатиклассников есть возможность не сдавать экзамен. Такие решения есть. Но если вы решили идти в ВУЗ, вам необходимо сдавать ЕГЭ или сдавать экзамены уже в самом вузе. <…> Мы перенесем сдачу ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа на вторник", - написал он.

Шебекинский городской округ с утра подвергается массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор назвал 27 мая самым тяжелым днем для округа. Ранее он сообщил, что во время обстрела в Шебекинском округе погиб мужчина, пострадали три человека, из них два подростка. По словам губернатора, всем раненым будет оказана необходимая помощь.