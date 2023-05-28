В Подмосковье начались соревнования грузовых беспилотников

По словам управляющего директора центра развития системы технологических конкурсов Фонда НТИ Юрия Молодых, технологический барьер, стоящий перед участниками, является преодолимым

АЛФЕРЬЕВО /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Конкурс "Аэрологистика" среди российских разработчиков беспилотных авиационных систем для доставки грузов на расстояния до 522 км начался в воскресенье на аэродроме МАИ "Алферьево" в Волоколамском районе Московской области, передает корреспондент ТАСС.

Первой командой, которая заняла площадку, стала "Диам-Аэро" (входит в группу "Аэромакс", Санкт-Петербург). Остальные пять участников будут демонстрировать способности своих разработок в течение недели: каждая компания - в свой день, уточнили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), выступающего оператором технологического конкурса.

Стартовый этап Технологического конкурса НТИ Up Great "Аэрологистика", который продлится до 2 июня, предполагает разработку командами решений, способных перемещать дроны на расстояния до 522 км с беспосадочной дистанцией до 58 км. Масса отправления, в зависимости от категории, варьируется от 7 до 15 кг. Передвижение беспилотников будет осуществляться в автономном режиме, включая взлет и посадку.

Управляющий директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда НТИ Юрий Молодых в разговоре с ТАСС назвал технологический барьер, стоящий перед участниками, преодолимым. Однако сама конкурсная задача предполагает успешное выполнение нескольких сложных этапов полетов, одним из которых является переход беспилотника после вертикального взлета в горизонтальный полет.

Помимо "Диам-Аэро", в конкурсе участвуют команды "Грузовые беспилотные системы" (Москва), "Геоскан" (Санкт-Петербург), "НПП Радар ммс" (Санкт-Петербург), "Летающие машины Тюринга" (Москва) и "Омнитех" (Москва).

Следующие этапы конкурса "Аэрологистика", которые организуют в 2024 году, предполагают организацию доставки грузов без техобслуживания аппаратов на площадках и требования к дронам автоматически уклоняться от возможных препятствий, а также увеличение массы грузов до 50 кг, дистанции - до 1,2 тыс. км.

Значение для отрасли

Технологические соревнования позволят разработать и испытать грузовые дроны в экспериментальном режиме, что ускорит распространение в стране беспилотников для перевозки грузов по воздуху.

Организаторами конкурса, который завершится в сентябре 2024 года, выступают Ассоциация "Аэронекст" и Фонд поддержки проектов НТИ. Его суммарный призовой фонд составляет 418 млн рублей. Призовой фонд первого этапа - 38 млн рублей.