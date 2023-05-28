В Грузии перезахоронили зампредседателя парламента Первой республики 1918-1921 годов

Александра Ломтатидзе похоронили в пантеоне писателей и общественных деятелей в Дидубийском районе

ТБИЛИСИ, 28 мая. /ТАСС/. Зампредседателя Учредительного собрания (парламента) Первой грузинской республики Александр Ломтатидзе, умерший в Ташкенте в 1924 году, перезахоронен в Тбилиси в Дидубийском пантеоне. Об этом в воскресенье сообщил телеканал IMEDI.

Останки Ломтатидзе, как сообщает телеканал, были в субботу перевезены в Грузию из Узбекистана. Он похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей, расположенном в Дидубийском районе Тбилиси.

В воскресенье в соборе Святой Троицы прошла гражданская панихида, на которой присутствовали в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили и глава МИД Илья Дарчиашвили. Как отметил во время панихиды Папуашвили, Ломтатидзе было решено наградить парламентским Орденом свободы за вклад в развитие парламентаризма в Грузии и укрепление независимости.

Ломтатидзе участвовал в восстановлении автокефалии грузинской Церкви в 1917 году, с февраля 1918 года был членом Закавказского сейма. 26 мая 1918 года он подписал акт о независимости Грузинской демократической республики. В 1919 году был избран заместителем председателя Учредительного собрания Грузии.

После установления советской власти в 1921 году Ломтатидзе остался в Грузии и участвовал в сопротивлении. Он был задержан 13 июля 1921 года и переселен. После антисоветского восстания в Грузии в 1924 году Ломтатидзе был задержан в Ташкенте и помещен в тюрьму, где вскоре умер. Его похоронили на христианском кладбище в Ташкенте. Могила Ломтатидзе была найдена посольством Грузии в Узбекистане, после чего власти Грузии приняли решение о его перезахоронении на родине.