Военная полиция США будет помогать немцам следить за правопорядком на вокзале в Нюрнберге

Решение было принято после инцидента на вокзале с участием троих американских солдат

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Патрули военной полиции США будут привлечены к охране правопорядка на главном железнодорожном вокзале в Нюрнберге, который считается одним из самых опасных в Германии. Об этом сообщила в воскресенье газета Münchner Mercur.

Издание уточнило, что решение привлечь военную полицию США к обеспечению порядка было принято после инцидента, происшедшего на вокзале в январе с участием троих американских солдат, которые проходили службу на базе в Баварии. Между ними возник конфликт, и когда сотрудники федеральной полиции ФРГ вмешались, чтобы разнять их, американцы напали на полицейских. В конечном итоге девять германских полицейских тогда задержали солдат США. Как ожидается, американские патрули будут помогать охранять вокзал по выходным дням.

Новая концепция безопасности, которую приняли представители земельной и федеральной полиции ФРГ, концерн Deutsche Bahn и власти Нюрнберга, предусматривает больше присутствия сотрудников правоохранительных органов и установку дополнительного числа видеокамер на территории главного железнодорожного вокзала. В прошлом году он занял третье место среди вокзалов ФРГ по количеству совершенных на их территории насильственных преступлений.