Экс-замглавы Минкультуры Ярилова знала, что ее увольнение связано с "Пушкинской картой"

Адвокат Борис Асриян указал, что попыток давления на бывших подчиненных не предпринимала, от следствия не скрывалась, место жительства не меняла

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, арестованная в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, знала, что ее увольнение связано с "Пушкинской картой". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Московского городского суда, где в понедельник слушается жалоба на арест Яриловой, которая признала вину в полном объеме.

"Она знала, что увольнение связано с "Пушкинской картой", но попыток давления на бывших подчиненных не предпринимала, от следствия не скрывалась, не меняла место жительства. Признала свою вину в полном объеме", - заявил адвокат экс-чиновницы Борис Асриян.