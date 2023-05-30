Счетная палата оценила влияние соцконтракта на доходы россиян

Как отметил аудитор ведомства Сергей Штогрин, механизм востребован и с его помощью черту бедности преодолевают свыше 24% малоимущих граждан - участников программы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Социальный контракт помогает преодолеть черту бедности почти четверти участников этой программы, сообщили во вторник журналистам в Счетной палате по итогам анализа результативности и востребованности этого механизма.

"Проведенный анализ показал, что социальный контракт высоко востребован населением, способен активно вовлекать малоимущих граждан в легальную экономическую деятельность и нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании. При ежегодном финансировании из консолидированного бюджета в объеме 32 млрд рублей (в среднем) черту бедности с помощью соцконтракта преодолевают более 24% малоимущих граждан - участников программы", - привели в Счетной палате слова аудитора Сергея Штогрина.

В Счетной палате напомнили, что с 2021 года социальный контракт применяется в 84 регионах. На финансирование программы в 2021-2022 годах направлено 63,2 млрд рублей, в том числе 51,6 млрд рублей из федерального бюджета. За счет этих средств заключили более 558 тыс. соцконтрактов и оказали социальную помощь малоимущим гражданам и членам их семей. "После завершения соцконтракта в 2021 году доходы в среднем повысились у 52,5% участников программы, в 2022 году - у 66%. У 22,5% участников программы в 2021 году и у 25% в 2022 году среднедушевой доход превысил границы бедности", - отметили в контрольном ведомстве.

Анализ показал, что самым распространенным и востребованным направлением реализации соцконтракта стал поиск работы. В 2021-2022 годах их доля составляла 39% от общего количества соцконтрактов. Второе по востребованности направление - развитие индивидуальной предпринимательской деятельности (28%). Еще 22% приходится на соцконтракт в связи с трудной жизненной ситуацией и 10% - на развитие личного подсобного хозяйства.

Долгосрочный доход

Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, чей комментарий имеется в распоряжении ТАСС, отметила, что в отличие от прямых выплат и пособий соцконтракт позволяет семье сформировать долгосрочный источник дохода. "По сути, социальный контракт - это пошаговая дорожная карта по выводу из малообеспеченности конкретной семьи. При этом гражданин берет на себя обязательства по выполнению тех мероприятий, которые предусмотрены программой социальной адаптации: прохождение обучения, стажировок, участие в собеседованиях", - пояснила она.

По данным Баталиной, в 2022 году в 70,6% случаев доходы граждан повысились после реализации социального контракта. При этом 28,7% людей, заключивших соцконтракт, увеличили доход до уровня, превышающего размер прожиточного минимума региона на одного члена семьи, то есть вышли из бедности.

"Как показывает практика реализации социального контракта, наибольшую эффективность демонстрируют направления, являющиеся базой будущей экономической самостоятельности семьи: трудоустройство, в том числе с необходимым профессиональным переобучением, начало собственного бизнеса и развитие личного подсобного хозяйства", - пояснила замминистра.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. Он дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу и получить поддержку в трудной жизненной ситуации.