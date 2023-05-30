Педагоги из Москвы представят свои идеи на федеральном этапе конкурса лучших методик

Среди разработок учителей классный час по краеведению родного района, ученические научные сообщества, классный час по экологии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Итоги регионального этапа IV Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий подвели в Москве. Четыре учителя представили свои идеи по экологии, краеведению, театральной педагогике и научной профориентации и будут представлять столицу на федеральном этапе, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Всего в региональном этапе конкурса участвовали 109 педагогов. Четыре московских педагога стали победителями и представят Москву на федеральном этапе конкурса лучших методических разработок. Это учитель начальных классов школы №1883 "Бутово" Екатерина Стеняева, учитель английского и китайского языков школы №771 Александра Кашина, учитель начальных классов школы №1317 Ольга Денисова и учитель английского языка школы №1286 Анастасия Володичева", - отметили в пресс-службе.

Так, Екатерина Стеняева презентовала идею классного часа по краеведению родного района. По словам автора, на уроках литературного чтения это может быть чтение рассказов, стихотворений о родине, на уроках русского языка это может быть, например, тема "имена собственные". Разработка отличается тем, что в рамках нее дети узнают о своем районе в игровой форме. Александра Кашина предложила создать ученические научные сообщества. Суть методики заключается в следующем: ученики объединяются в рабочие группы по интересующим их предметным областям - например, истории, физике, литературе - и самостоятельно устраивают полезные тематические мероприятия. Методическую разработку, в игровой форме объясняющую ценность труда младшим школьникам, представила Ольга Денисова. Анастасия Володичева представила идею для проведения классного часа по экологии. На внеурочных мероприятиях вместе с ней ученики 4-7 классов в игровой форме пробовали распределять отходы на вторичные и не подлежащие переработке.

IV Всероссийский дистанционный конкурс лучших методических разработок проводится с целью профессионального развития и совершенствования методической компетентности классных руководителей.