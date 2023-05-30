Органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы о смене пола на основе медсправок

Действующие нормы закона позволяют составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего соответствующую медицинскую справку

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Законопроект о запрете смены пола предполагает в том числе запрет для органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Поправки вносятся в закон "Об актах гражданского состояния". Сегодня нормы закона позволяют органам ЗАГС составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего медицинскую справку о смене пола. Законопроект предлагает признать эту норму утратившей силу.