30 мая, 09:27,
обновлено 30 мая, 09:54

Органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы о смене пола на основе медсправок

Действующие нормы закона позволяют составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего соответствующую медицинскую справку

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Законопроект о запрете смены пола предполагает в том числе запрет для органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Поправки вносятся в закон "Об актах гражданского состояния". Сегодня нормы закона позволяют органам ЗАГС составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего медицинскую справку о смене пола. Законопроект предлагает признать эту норму утратившей силу. 

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