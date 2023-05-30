На Украине от Зеленского потребовали подписать закон о запрете ввоза российских книг

Автор петиции заявил, что эта издательская продукция продолжает свободно продаваться в стране, "подрывая информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Петиция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать закон о запрете ввоза и распространения в стране российской издательской продукции набрала нужное количество голосов. Как отмечается на сайте президента в разделе петиций, документ набрал 25 453 голоса при 25 тыс. необходимых.

Автор петиции напомнил, что Верховная рада приняла закон об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции России и Белоруссии еще 19 июня 2022 года, после чего он был отправлен на подпись Зеленскому. Тем не менее, подчеркивает автор, закон пока так и не подписан, эта издательская продукция продолжает свободно продаваться на Украине, "подрывая информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания".

Политика запрета на ввоз в страну российской книжной продукции существует на Украине с 2014 года. В 2021 году 73 издания из РФ не попали к украинскому читателю якобы из-за пропаганды коммунизма и его символики, еще 56 книг запретили, потому что их содержание, как посчитали в Киеве, было направлено на ликвидацию независимости Украины.