Рослесхоз призвал Иркутскую область начать подготовку к борьбе с природными пожарами

По данным ведомства, риски возникновения возгораний высоки еще в 21 регионе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Повышенный риск возникновения лесных пожаров в летние месяцы ожидается в Иркутской области, а также нескольких других регионах России. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства, призвав начать мероприятия по подготовке к борьбе пожарами на севере Приангарья до конца недели.

"Север Иркутской области - самый проблемный участок региона в прошлых годах. По прогнозу погоды в этом году ожидается высокая горимость на ближайшие три месяца. Настоятельно рекомендую руководству субъекта до конца недели организовать мероприятия по усилению северных районов Иркутской области. Перевозить людей и технику нужно начинать уже сейчас, чтобы в случае возникновения возгораний оперативно на них реагировать", - заявил заместитель руководителя Рослесхоза, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время риски возникновения возгораний высоки в Камчатском, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Алтайском, Забайкальском краях, Томской, Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской областях, Якутии, Башкирии, Бурятии и Карелии, Ханты-Мансийском округе.

В России продолжается тушение 56 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, в 5,9 тыс. га. Для помощи в тушении в Курганскую, Свердловскую и Тюменскую области направили 549 специалистов Авиалесоохраны.