30 мая, 14:16

В Ереване в 2024 году проведут дни Ростова-на-Дону

Главы городов также обсудили сотрудничество в различных сферах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Ростов-на-Дону и Ереван договорились о взаимном проведении дней городов в 2024 году. Об этом глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил во вторник в Telegram-канале.

"Состоялась официальная встреча в мэрии Еревана с исполняющим обязанности мэра Левоном Оганесяном. В ходе этой встречи достигнута договоренность о проведении в следующем, 2024 году Дней Ростова-на-Дону в Ереване и Дней Еревана в Ростове-на-Дону", - написал Логвиненко.

Он отметил, что во встрече также принял участие генконсул Армении в Ростове Левон Минасян. "Он особо подчеркнул, что армянам в донской столице комфортно, они не чувствуют, что живут в другом государстве. Многие - граждане России и активно помогают развивать наш город", - уточнил Логвиненко.

На встрече обсудили сотрудничество в различных сферах, договорились о дальнейшем развитии отношений между Ростовом-на-Дону и Ереваном.

"С 2005 года в рамках договора о побратимских связях реализован не один проект. Доказательством тому служит исполнение Программы мероприятий по развитию сотрудничества, подписанной в 2021 году. Крупнейшие предприятия Ростова - комбайновый завод "Ростсельмаш", АО "Клевер", "Европолимер-трейдинг", "Ингениум", АО "Элис фэшн рус" - экспортируют свою продукцию в республику", - отметил глава администрации Ростова-на-Дону.

По его словам, в 2023 году такое взаимодействие планируют наладить завод "Тавр" и "Донская гофротара". Также торгово-промышленная палата Ростовской области в 2023 году планирует организовать онлайн-бизнес-миссию в Армению для ростовских предприятий. 

Теги:
АрменияРоссияРостовская область
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