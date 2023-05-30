В Энергодаре срок действия пропусков на автомобили продлили до конца года

По словам главы военно-гражданской администрации города Эдуарда Сеновоза, те, кто еще не получил пропуск, могут сделать это до конца июля

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Срок действия пропусков на автомобили для передвижения по Энергодару, где находится Запорожская АЭС, продлевается до конца 2023 года. Об этом сообщил во вторник глава военно-гражданской администрации города Эдуард Сеновоз.

"Ранее было объявлено, что срок получения пропусков на автомобили заканчивается 1 июня текущего года. На сегодняшний день принято решение, согласно которому для тех, кто уже получил пропуск, документ продлевается автоматически до конца этого года", - написал Сеновоз в Telegram-канале. По его словам, те, кто еще не получил пропуск, могут сделать это до конца июля.

Ранее сообщалось, что работникам АЭС и ТЭС для передвижения по городу со смен в комендантский час потребуется специальный пропуск.

Комендантский час в Запорожской области, в том числе в Энергодаре, действует с 22:30 до 05:00 мск.