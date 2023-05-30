Малькевич: случаи вывоза на Украину сирот из новых регионов РФ носят массовый характер

Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты заявил, что органам опеки и правоохранительным органам нужно будет провести обширную работу по их поиску

ГЕНИЧЕСК, 30 мая. /ТАСС/. Случаи вывоза из новых регионов России детей-сирот на украинскую территорию носят массовый характер. Органам опеки и правоохранительным органам нужно будет провести обширную работу по их поиску. Об этом заявил ТАСС во вторник первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании в Москве гражданки Украины, которая намеревалась вывезти в Германию детей-сирот из Херсонской области.

"Об этих случаях известно, и они носили, к сожалению, не единичный, а массовый характер. Впоследствии нужно будет, конечно, тщательно это расследовать и приложить усилия по поиску и возвращению наших детей. Когда мы эвакуируем их из зоны боевых действий, мы преследуем единственную цель - защитить их от обстрелов со стороны украинских военных. При этом мы рассчитываем, что дети впоследствии вернутся сюда, где их дом, у кого-то родственники, у кого-то - имущество, оставшееся от родителей. Совершенно очевидно, что украинские агенты, пытающиеся вывезти детей за границу и на Украину, преследуют совершенно иные цели, и усыновление иностранными родителями - еще не худшая из них, о других даже говорить не хочется", - сказал Малькевич.

Ранее аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой отмечал, что власти Украины действуют против интересов детей, в том числе не эвакуируют их из зоны боевых действий, используя в качестве живого щита, а также преследуют российские семьи, взявшие под опеку детей из Донбасса. Помимо этого, Украина оказывает давление на родителей, чьи дети были направлены на отдых в лагеря и вернулись из лагерей на территории РФ.

Львова-Белова 20 марта сообщала, что в российские семьи устроены 380 детей-сирот из новых регионов России. Омбудсмен подчеркивала, что готова к работе по воссоединению их с родственниками на Украине, если такие объявятся.