В Петрозаводске вернут памятник Яше Степанову, против демонтажа которого выступали жители

По словам главы администрации города Владимира Любарского, место под мемориал благоустроят

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 мая. /ТАСС/. Новый памятник бойцу истребительного батальона Яше Степанову, погибшему при защите рубежей Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны, установят в Петрозаводске. Об этом сообщил глава администрации Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети "ВКонтакте" во вторник.

"Друзья, в этом году в парке Каменный Бор появится новый памятный знак Яше Степанову. Мэрия планирует заключить договор на его установку с архитектором Александром Кимом, который разработал эскизный проект объекта. Мемориал будет представлять из себя три обработанных валуна с памятной табличкой. Возле него в той же стилистике установят скамью", - написал он в соцсети.

Любарский отметил, что место под мемориал благоустроят. Мэрия уже провела торги и определила подрядчика. "Работы включают в себя обустройство площадки для памятника, пешеходных дорожек, дренажа, посадку растений и устройство освещения объекта. Срок выполнения работ по контракту - до 22 сентября 2023 года", - пояснил глава администрации. По его словам, ранее установить памятник и провести благоустройство было невозможно, так как рабочие прокладывали инженерные сети к новому детскому саду на улице Репникова. Сейчас его строительство завершено. Специалисты готовят объект к предъявлению надзорным органам, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Яша Степанов защищал Петрозаводск от финских захватчиков в 1941 году. Металлическую стелу с мемориальной плитой установили в июне 1996 года на месте гибели 18-летнего юноши. В конце 2019 года в том же районе началось строительство детского сада в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Власти временно демонтировали памятник и передали его на хранение молодежному поисковому клубу "Север". Позже группа жителей города, выступавших против строительства детского учреждения в этом месте, установила там же новый памятный знак. Его также демонтировали, чтобы обеспечить сохранность. Следственное управление СК России по Карелии сообщало в апреле 2020 года, что проводит доследственную проверку по факту демонтажа памятного знака. Позже на сайте "Республика" опубликовали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По информации сайта республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия, памятник Яше Степанову не состоит на государственном учете как объект культурного наследия, но место его гибели входит в список памятных мест, связанных в Карелии с Великой Отечественной войной.