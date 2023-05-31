В Иваново начнут готовить специалистов по исследованию и проектированию городской среды

Для этого в местных вузах с нового учебного года запустят две междисциплинарные магистерские программы

ТАСС, 31 мая. Ивановский государственный университет (ИвГУ) и Ивановский государственный политехнический университет (ИВГПУ) с нового учебного 2023-2024 года запустят две междисциплинарные совместные магистерские программы по комплексному исследованию и системному проектированию городской среды. Выпускники будут реализовывать проекты в научно-образовательном кампусе "Большая Ивановская мануфактура" (БИМ), сообщил ТАСС ректор ИвГУ, председатель совета ректоров вузов региона Алексей Малыгин.

"Подобных магистерских программ и подобных программ бакалавриата ни в Ивановской области, ни в соседних регионах мы еще не запускали, и опыта такого не было. <…> Проект, как мы считаем, уникальный даже для самой "Большой Ивановской мануфактуры" - кампуса Ивановской области, поскольку кейс БИМа, по сути, служит основанием для исследования городской среды в конкретно взятом городе Иваново", - сказал собеседник агентства.

По словам ректора, договор о совместных программах был подписан во вторник между ИвГУ, ИВГПУ и "Центром территориального развития Ивановской области". Документ подразумевает, что к новому учебному году вузы откроют набор на две новые магистерские программы: "Комплексные исследования городской среды" и "Системное проектирование городской среды". На оба направления выделено по десять бюджетных мест, срок обучения составит два года. В будущем специалисты смогут реализовывать свои проекты в области улучшения среды, в том числе в малых городах региона, в кампусе БИМ. "И у нас есть партнеры и договоренности с крупными столичными университетами, которые будут также участвовать в реализации модулей этих магистерских программ", - добавил Малыгин.

Как уточнила ТАСС генеральный директор "Центра территориального развития Ивановской области" София Познанская, в рамках соглашения Центр будет обеспечивать проектную образовательную деятельность для студентов на реальных проектах.

Строительство научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура" начнется в 2025 году. Планируемая общая площадь - более 44 тыс. кв. м, включая современные общежития для 2,5 тыс. студентов, образовательный центр и технопарк с лабораториями и коворкингом, многофункциональные пространства с публичной библиотекой и сервисной инфраструктурой. На 2023-2024 годы запланированы работы по проектированию кампуса и модернизация инженерных коммуникаций. Кампус объединит шесть вузов и два научно-исследовательских института. Ожидается, что в кампусе будут реализованы задачи по внедрению новых материалов в текстильной промышленности, медицине, энергетике, строительстве и другие.