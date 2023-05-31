В Приморье за 4 года увеличилось количество занимающихся спортом жителей в 1,6 раза

По словам главы региона Олега Кожемяко, в 2022 году на развитие спорта направили почти 2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Количество жителей Приморского края, которые регулярно занимаются спортом, возросло за последние 4 года в 1,6 раза. Доля охваченного спортом населения края превысила 50%, сообщил в среду губернатор края Олег Кожемяко в ходе отчета о деятельности правительства региона перед депутатами Законодательного собрания Приморья.

"За 4 года доля жителей края, которые занимаются физкультурой и спортом, выросла в 1,6 раза, до 56%. Это стало возможным благодаря созданию необходимой инфраструктуры. На развитие спорта в Приморском крае в 2022 году направлено почти 2 млрд рублей, в том числе в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Спорт - норма жизни", - сказал глава Приморья.

В частности, за прошлый год были построены два стадиона в Михайловке и Чугуевке, завершен первый этап реконструкции стадиона "Авангард" во Владивостоке, проведен ремонт стадиона в Вольно-Надеждинском. В крае установлены универсальные спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО.

Повышение уровня обеспеченности населения спортивными объектами, создание условий для занятий физической культурой и спортом - приоритетные направления регионального проекта "Спорт - норма жизни", реализуемого в Приморье в рамках национального проекта "Демография".