В Москве в онкологической больнице № 1 открылось отделение радионуклидной терапии

Такой метод воздействует исключительно на опухолевые клетки, не оказывая влияния на здоровые ткани и не вызывая побочных эффектов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московское здравоохранение расширяет возможности своих онкологических медицинских учреждений, в городской клинической онкологической больнице (ГКОБ) № 1 открылось отделение радионуклидной терапии. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва продолжает работу по развитию онкологической помощи и внедрению современных методов лечения онкозаболеваний. Так, открылось отделение радионуклидной терапии в городской клинической онкологической больнице № 1. Радионуклидная терапия является одним из самых быстро развивающихся и эффективных методов лечения. Она дополняет возможности хирургических вмешательств и лекарственной терапии, при этом имеет свои неоспоримые преимущества, поскольку воздействует исключительно на опухолевые клетки, не оказывая влияния на здоровые ткани и не вызывая побочных эффектов. Здесь смогут проходить лечение пациенты с опухолью щитовидной железы, метастатическим поражением костей", - сказала Ракова.

По ее словам, в отделении радионуклидной терапии ГКОБ № 1 проходят лечение пациенты с опухолями щитовидной железы. Воздействие на патологические очаги будет производиться при помощи препаратов с использованием изотопа йода. Кроме того, в отделении доступно лечение изотопами самария и стронция - для пациентов с метастазами в костях, возникающих при опухолях молочной и предстательной желез. Решение о направлении на этот вид лечения принимает онкологический консилиум центра амбулаторной онкологической помощи, в котором наблюдается пациент.

Помимо пациентов с онкологическими заболеваниями в новом отделении ГКОБ № 1 лечат пациентов с тиреотоксическим зобом - аутоиммунным заболеванием, характеризующимся избыточной выработкой гормонов щитовидной железой. В этом случае показания к радиойодтерапии определит врач-эндокринолог, добавила заммэра.

"Три года назад в Москве начал действовать новый стандарт оказания онкологической помощи. За прошедшее время в столице были созданы шесть онкологических центров при ведущих многопрофильных стационарах. В структуру каждого учреждения вошли патоморфологические лаборатории, отделения онкохирургии и центры амбулаторной онкологической помощи. Объединение кадровых и технологических ресурсов на базе шести якорных центров позволило нарастить объем и качество специализированной онкологической помощи", - напомнила Ракова.

Кроме того, постановка диагноза, лечение и диспансерное наблюдение стали доступны пациентам в одном месте.