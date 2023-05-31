Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом

По данным телеканала 9News, такое решение приняли из-за массовых жалоб и протестов украинцев

СИДНЕЙ, 31 мая. /ТАСС/. Городской совет австралийского Мельбурна (штат Виктория) принял решение разорвать отношения со своим российским городом-побратимом Санкт-Петербургом из-за массовых жалоб и протестов украинцев. Об этом сообщает в среду телеканал 9News.

По его данным, соответствующее решение было принято после прошедшей во вторник в Мельбурне акции украинцев, вышедших на центральные улицы города с призывом "проявить стойкость и прекратить братские отношения с российским Санкт-Петербургом". Участники акции обвинили городские власти в нежелании "принять ситуацию на Украине всерьез и поддержать Киев по-настоящему", и ответом на их требования стал официальный разрыв соглашения о городах-побратимах, действовавшего с 1989 года.

По словам лорд-мэра Мельбурна Николаса Риса, окончательный разрыв отношений станет свидетельством "возмущения общественности".