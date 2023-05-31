Половина опрошенных компаний в РФ планируют повысить зарплату сотрудникам в этом году

Фонд оплаты труда в этом году вырос у 62% компаний, свидетельствуют результаты опроса Headhunter

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 50% российских компаний в 2023 году планируют повысить зарплаты сотрудникам, фонд оплаты труда в этом году вырос у 62% компаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга Headhunter, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос проведен с 10 апреля по 16 мая этого года, в нем приняли участие 440 компаний. Согласно результатам исследования, 53% респондентов ответили, что зарплаты их сотрудников "точно" или "скорее увеличатся". При этом у 62% компаний фонд оплаты труда в 2023 году вырос, у 21% не изменился, а у 6% - уменьшился.

Кроме того, 53% респондентов ответили, что планируют в этом году изменить или расширить сферу деятельности. Также 60% опрошенных заявили, что планируют увеличить численность сотрудников до конца 2023 года. В топ категорий персонала, численность которых может быть увеличена, вошел производственный линейный персонал, специалисты по продажам, IT, линейные руководители.

Сокращения в большей степени, согласно опросу, могут коснуться также сферы продаж, сотрудников, выполняющих бэк-офисные административные роли и HR-функции.

В целом большинство компаний (47%) оценивают свое положение на рынке труда в ближайшей перспективе позитивно, еще 38% - стабильно и 24% - негативно.