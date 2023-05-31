Более 21 тыс. школьников Москвы обучились по программе "Московский юнармеец"

В системе образования города успешно работает 493 юнармейских отряда

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 21 тыс. столичных школьников и студентов прошли обучение по специализированной модульной программе "Московский юнармеец" за шесть лет. На занятиях ученики изучают основы военного и военно-технического дела, безопасности жизнедеятельности, военно-прикладных видов спорта по четырем модулям, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

"Сегодня юнармейское движение столицы объединяет свыше 40 тыс. участников. Ребята занимаются поисковой и волонтерской деятельностью, несут "Вахту памяти" на Посту № 1, ходят в экспедиции и походы, ведут работу по сохранению памятников и мемориалов. Особенно популярна у ребят модульная программа "Московский юнармеец". За шесть лет обучение по военной и военно-технической подготовке прошли свыше 21 тыс. школьников и студентов столицы", - отметил директор московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

В модуле "Спасение и выживание в чрезвычайных ситуациях" юнармейцы получают знания и практические навыки. Их учат пожарной безопасности. Дети узнают, какие действия предпринять в чрезвычайных ситуациях, как оказывать первую помощь и выжить в лесу. "Юнги Юнармии" изучают основы судовождения и вахтенной службы. Здесь учат пользоваться швартовым, якорным, шлюпочным, грузовым устройствами. В рамках модуля "Юный защитник Отечества" школьники и студенты колледжей учатся стрелять из традиционного лука и арбалета, метать ножи, проходят огневую подготовку, посещают занятия по рукопашному бою, а также получают навыки прыжков с парашютом. Только в этом году на аэродроме Московского городского аэроклуба "Волосово" первые прыжки совершили свыше 1 тыс. участников движения.

В системе столичного образования сегодня успешно работает 493 юнармейских отряда, в которых состоят более 40 тыс. участников. Свыше 300 из них отмечены знаками юнармейской доблести. Развитие этого движения в системе столичного образования способствует гармоничному развитию и формированию ответственной гражданской позиции у детей и соответствует задачам проекта "Патриотическое воспитание" национального проекта "Образование".