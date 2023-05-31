В России планируют скорректировать программу "Приоритет-2030"

В частности, планируется отчислять за невыполнение результатов, а также снизить порог численности студентов для участия, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минобрнауки России планирует скорректировать программу "Приоритет-2030". В частности, планируется отчислять за невыполнение результатов, а также снизить порог численности студентов для участия, сообщил в среду глава министерства Валерий Фальков.

"У нас есть такой большой проект - "Приоритет-2030". <…> Мы в этом году откорректируем программу, там заложен принцип ротации. Тех, кто отобран и плохо будет показывать результаты, мы будем отчислять. На новых принципах у нас там были ограничения. Отчасти дискриминационные, по численности студентов, вузы, где их меньше 4 тыс. не могли участвовать. Сейчас мы эту планку планируем снизить", - сказал он в ходе заседания рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ при комиссии Госсовета по направлению "Транспорт".

Таким образом, по словам министра, в проекте смогут участвовать вузы арктической зоны. Фальков напомнил, что в прошлом году совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики был запущен дальневосточный трек программы, в котором участвуют 15 университетов.

Он также отметил, что Минобрнауки при корректировке программы планирует предусмотреть условия, чтобы в ней могли участвовать арктические вузы.

"Мы со всеми губернаторами, в том числе Андреем Владимировичем (Чибисом, губернатором Мурманской области - прим. ТАСС) [обсудили], что надо настраивать, корректировать программу, чтобы баллы и вузы, в том числе с арктической зоны зашли. Мы эту работу ведем", - добавил Фальков.

"Приоритет-2030" - государственная программа поддержки университетов, реализуется Минобрнауки в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Направлена на повышение конкурентоспособности Российской Федерации в сфере высшего образования, науки, технологий. Программа запущена 24 июня 2021 года, плановый срок реализации - 10 лет.