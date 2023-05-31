ЦППК установит более 350 автономных валидаторов на 66 станциях

Устройства работают от аккумуляторов и способны автономно функционировать до 5-6 дней в зависимости от погоды

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 350 автономных валидаторов установят на 66 станциях в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Специалисты компании уже установили 146 валидаторов новой модели на 33 станциях. Для поддержания заряда в них применяются солнечные панели - такой инновационный тип устройств используется впервые. Всего появится 353 автономных валидатора на 66 станциях", - значится в сообщении. Установку валидаторов ЦППК проводит в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4.

"Все устройства - российского производства. Они работают от аккумуляторов и способны автономно функционировать до 5-6 дней в зависимости от погоды. Пассажиры смогут бесперебойно покупать билеты от станций в официальном мобильном приложении компании, оформлять абонементы и использовать функцию Fast Track", - отметил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов, чьи слова приводит пресс-служба.

Новые валидаторы поддерживают технологию NFC и оснащены банковскими ридерами, что в перспективе может позволить подключить возможность оплаты картами. От внешних воздействий устройства надежно укрыты пылевлагозащищенным и ударопрочным корпусом. Cветодиодная подсветка дисплея со светоотражающим покрытием обеспечивает четкость изображения как в темное время суток, так и при ярком освещении.

"Новые валидаторы появятся на станциях Горьковского, Казанского, Ярославского, Киевского, Павелецкого, Савеловского, Рижского и Белорусского направлений - в Москве, а также в Московской, Владимирской, Калужской и Тверской областях. Установку планируется завершить до конца сентября 2023 года", - заключили в пресс-службе ЦППК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе, а МЦД-4 - ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября.