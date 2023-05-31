В Рязанской области со 2 июня отменят режим повышенной готовности по коронавирусу

Всего в регионе COVID-19 диагностировали у 154 779 человек

ТАСС, 31 мая. Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал распоряжение об отмене со 2 июня режима повышенной готовности, который вввели в регионе 17 марта 2020 года из-за роста заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе выявили 73 случая заболевания.

"Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Рязанской области: 1. Отменить с 2 июня 2023 года на территории Рязанской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области режим повышенной готовности", - говорится в среду в распоряжении губернатора.

По данным оперативной рабочей группы правительства области, 31 мая в регионе выявили 73 случая заражения коронавирусом, темп прироста за сутки составил 0,05%. С начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 154 779 человек.