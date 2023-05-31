Общественный совет при ФСБ предложил провести слушания о противодействии идеологии нацизма

Члены совета также решили продолжить работу по формированию объективного общественного мнения об истории отечественных спецслужб, их современном состоянии и роли в актуальных вопросах обеспечения безопасности страны

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Общественный совет при ФСБ выступил с инициативой проведения слушаний в Общественной палате РФ по теме воспитания среди молодежи неприятия к идеологии нацизма. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России по итогам прошедшего в среду заседания совета.

"Обсудив актуальные задачи в сфере патриотического воспитания россиян, члены совета выступили с инициативой провести в Общественной палате РФ слушания с участием молодежных и ветеранских организаций для обсуждения путей и механизмов повышения роли гражданского общества в политико-воспитательной работе среди подрастающего поколения, нацеленной на неприятие у него идеологии нацизма", - сообщили в ЦОС.

Кроме того, члены совета, обсудив деятельность органов безопасности по противодействию антироссийским кампаниям, направленным на искаженную трактовку событий отечественной истории, приняли решение продолжить работу по формированию объективного общественного мнения об истории отечественных спецслужб, их современном состоянии и роли в актуальных вопросах обеспечения безопасности страны, в том числе с использованием возможностей интернета.

"Сегодняшние решения общественного совета сосредоточены вокруг одной приоритетной задачи, - подчеркнул председатель совета Василий Титов. - И активизация нашего противодействия враждебным попыткам исказить или сфальсифицировать события исторического прошлого России и ее спецслужб, и актуализация работы в сфере патриотического воспитания с акцентом на противостояние идеологии нацизма в конечном счете нацелены на содействие дальнейшей консолидации российского общества на основе традиционных духовных, исторических и нравственных ценностей. Такое единство - залог устойчивости нашей страны, основа ее поступательного, уверенного развития".