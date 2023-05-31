Режим ЧС отменили в Инте в Коми после спада уровня воды в реке

Режим вводился днем 29 мая после подтопления 11 придомовых территорий в селе Петрунь и поднятия воды в Усе до 850 см

СЫКТЫВКАР, 31 мая. /ТАСС/. Власти города Инты в Республике Коми отменили режим чрезвычайной ситуации после снижения уровня воды в реке Усе у села Петрунь до 817 см при неблагоприятной отметке в 840 см, после превышения которой начинаются подтопления. Ранее в селе подтопило 11 придомовых территорий, сейчас наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня воды, сообщила в среду администрация муниципалитета.

"Сегодня утром вода в реке Усе у села Петрунь опустилась до 817 см. Наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня воды. В связи с этим на внеочередном заседании принято решение 31 мая отменить режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице администрации Инты в соцсети "ВКонтакте".

Режим ЧС вводился днем 29 мая после подтопления 11 придомовых территорий в селе Петрунь и поднятия воды в Усе до 850 см. 30 мая в селе побывала оперативная группа в составе спасателей, пожарных, представителей правоохранительных органов и специалистов администрации для оценки ситуации.

По прогнозу ЦГМС Коми, максимальные уровни воды на многих участках реки Печоры в Коми уже пройдены. Максимальные отметки на Печоре ожидаются 1-4 июня в районе сел Мутный Материк, Щельяюр, Усть-Цильма, Ермицы в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах Коми.