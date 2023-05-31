Патриарх Кирилл заявил о востребованности в новых регионах книг с христианским содержанием

Глава РПЦ отметил важность такой литературы в воспитании молодежи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Книги на русском языке с христианским нравственным содержанием сегодня особенно востребованы в новых регионах РФ. Важно, чтобы молодежь в этих субъектах воспитывалась именно на такой литературе, выразил мнение Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Добрые и качественные книги на русском языке с христианским нравственным содержанием сегодня особенно востребованы, в том числе и на новых российских территориях. Знаю, что люди спрашивают их в библиотеках", - сказал он на XII торжественной церемонии вручения Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Глава РПЦ добавил, что в течение долгого времени такие книги вытеснялись и заменялись "сомнительными изданиями".

"Сегодня очень важно, чтобы на эти земли вновь пришла настоящая литература, чтобы современные дети, подростки и молодежь росли именно на ней. Поэтому всегда радуюсь, когда узнаю, что на территории Донбасса, Луганска и Запорожья отправляются большие партии книг", - уточнил он.