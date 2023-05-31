Движение грузовиков в районе Сириуса ограничат на время международных мероприятий

В Сочи проведут заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Движение транспортных средств массой более 3,5 тонн на части федеральной трассы А-147 в период с 6 по 11 июня ограничат в связи с проведением в Сочи международных мероприятий. Информацию об ограничении движения опубликовали на сайте Управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" в среду.

"[Вводится] временное ограничение движения транспортных средств массой более 3,5 тонны в период с 6:00 6 июня до 00:00 10 июня 2023 года на протяжении от поста Магри до границы с Республикой Абхазия федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи, а также на региональных и муниципальных дорогах", - говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением в Сочи заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, Евразийского межправительственного совета и сопутствующих мероприятий.