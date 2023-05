В Индонезии откроют представительство Большого университета Томска

Реализация проекта, в частности, повлияет на рост числа российских и индонезийских студентов, преподавателей и сотрудников в двусторонних проектах, считают в вузе

ТОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Представительство томских вузов и НИИ, объединенных в Большой университет Томска, откроют в Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS, Индонезия). Вузы планируют запускать совместные образовательные программы и реализовывать экопроекты, сообщила в среду пресс-служба Томского государственного университета.

"Мы уже договорились о начале реализации ряда совместных проектов. Первый связан с очисткой прибрежных морских зон, включая порты, от загрязнений донной нефтью. Второй касается создания технологии по очистке прудов-отстойников от отходов производства пальмового масла. Третий - очистки городских сточных вод. В рамках четвертого проекта планируются исследования содержания микропластика в водных объектах Индонезии", - приводятся слова проректора ТГУ по международным связям Артема Рыкуна.

В Индонезии состоялось подписание соглашения об академической мобильности между ТГУ и ITS, расположенном в Сурабае. Кроме того, на базе ITS появится представительство Большого университета Томска. "Это увеличит количество совместных программ между ITS и томскими вузами, откроет новые формы сотрудничества в направлении стратегического партнерства, обеспечит международный трансфер технологий и увеличит число российских и индонезийских студентов, преподавателей и сотрудников в двусторонних проектах", - говорится в сообщении.

Представительство Большого университета будет обеспечивать информационную, документальную и академическую поддержку сотрудничества между вузами-партнерами. Планируется, что вузы запустят новые совместные российско-индонезийские программы. "Вероятнее всего, в их число войдут IT, Materials Science and Metallurgy, Biotechnology and Medical Physics, Control Systems, Civil Engineering, Chemical Engineering, Clean Energy. Также с факультетами ITS ведутся переговоры об открытии двух новых совместных программ - по биоразнообразию и радиофизике", - отмечается в сообщении.

Под представительство Большого университета Томска в одном из корпусов ITS будут выделили офисное помещение и учебная аудитория. Их полностью оснастят за счет томских вузов. Это расширит возможности образовательного и технологического партнерства между Индонезией и Россией. "Стратегическая идея сотрудничества заключается в том, что ITS становится хабом для университетов Индонезии, а ТГУ - хабом для вузов Томска и Сибири. ITS интересно взаимодействие между двумя хабами", - приводятся слова первого проректора ITS Ади Суприянто.

Все шесть вузов Томска, а также академические институты объединились в "Большой университет" для того, чтобы стать одним из крупнейших мировых городов-университетов, центром экспорта образования и технологий. Планируется, что в "Большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов превысит бюджеты МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.