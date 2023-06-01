Патриарх Кирилл назначил нового настоятеля храма вместо протоиерея Калинина

Им стал Алексий Марченко

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил новым настоятелем храма священномученика Климента папы Римского протоиерея Алексия Марченко вместо протоиерея Леонида Калинина, ранее освобожденного от должностей и запрещенного в священнослужении указом патриарха.

"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Алексий Марченко назначен исполняющим обязанности настоятеля храма священномученика Климента папы Римского в Замоскворечье", - сообщается на официальном сайте храма.

Настоятелем храма ранее был протоиерей Леонид Калинин, который указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая освобожден от должностей и запрещен в священнослужении. Уточнялось, что такое решение принято "в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя Москвы иконы "Святая Троица" преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы" 4 июня.