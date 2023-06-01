В Москве ожидается туман с ухудшением видимости

В столичном дептрансе водителям порекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ухудшение видимости до 200-700 м ожидается в некоторых районах Москвы из-за тумана, который продлится до утра. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По данным МЧС, в ближайшие два часа и до завтрашнего утра в некоторых районах Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м", - говорится в сообщении.

Ведомство порекомендовало водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.