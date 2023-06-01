Глава Рослесхоза исключил повторение пожарной катастрофы 2010 года в Подмосковье

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заверил, что все торфяники области обводнены и обслуживаются, все ведомства работают сообща

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Высокая пожарная опасность ожидается в подмосковных лесах предстоящим летом, однако повторение задымления 2010 года невозможно. Об этом рассказал ТАСС руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

"Повторение сценария 2010 года в Московском регионе, на мой взгляд, невозможно. Мы не видим предпосылок для повторения катастрофического сценария. Для этого есть три основные причины. Во-первых, основной дым, который пришел тогда в Москву, был от торфяников. Тогда они были брошены, не обслуживались. Сегодня все торфяники Московской области обводнены и обслуживаются. Каждый торфяник закреплен за специальным учреждением, и специалисты контролируют количество воды в нем", - сказал Советников.

Второй причиной пожаров 2010 года глава Рослесхоза назвал очень большую разобщенность ведомств. А сегодня лесники, спасатели, региональные власти работают сообща. Кроме того, 13 лет назад была острая нехватка лесопожарной техники и оборудования, в настоящее время закуплено много техники благодаря нацпроекту "Экология". В Подмосковье теперь есть болотоходы, торфяные стволы для тушения торфяников, создана новая система обнаружения пожаров.

"Прогноз погоды на лето в Московской области и Центральной России, к сожалению, не обещает быть простым. Нам синоптики прогнозируют высокие классы природной пожарной опасности и высокие температуры. Предварительные прогнозы - это экстремальная жара до 35-40 градусов. Мы готовимся к такому развитию ситуации, и все силы и средства к этому времени будут сконцентрированы в Центральной России, чтобы не допустить серьезных лесных пожаров", - заключил он.