Верховный суд РФ разъяснил, когда оскорбление представителя власти уголовно наказуемо

Ответственность наступает по статьям 318 и 319 УК РФ, если такие действия совершаются в отношении должностного лица правоохранительного, контролирующего или иного органа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России разъяснил, когда оскорбление или применение насилия к представителю власти уголовно наказуемо. Об этом говорится в принятом в четверг постановлении пленума "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 УК РФ", где впервые высшая судебная инстанция прописала нюансы применения этих статей.

Пленум отметил, что ответственность за применение насилия или высказывание оскорблений к представителям власти наступает по статьям 318 и 319 УК РФ, если такие действия совершаются в отношении должностного лица правоохранительного, контролирующего или иного органа. К правоохранительным органам относятся органы прокуратуры, СК, органы внутренних дел, ФСБ, ФСИН, таможенные органы, судебные приставы, органы госпожнадзора Федеральной противопожарной службы, Росгвардия, военная полиция Вооруженных сил РФ и другие государственные органы при осуществлении ими правоохранительной деятельности. Должностными лицами контролирующих органов являются лица, наделенные контрольными полномочиями в соответствии с законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", например должностные лица налоговой службы, Ростехнадзора, Роспотребнадзора.

"Судам следует иметь в виду, что по ст. 318 или ст. 319 УК РФ может быть квалифицировано только такое преступное деяние, которое совершено в связи с законным исполнением (по ст. 319 УК РФ - также если оно совершено в ходе законного исполнения) представителем власти своих должностных обязанностей, когда представитель власти осуществлял должностные обязанности в установленном законом порядке и в пределах предоставленных ему полномочий", - разъяснил пленум. Если же применение насилия или угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких "были совершены в ответ на явно незаконные действия со стороны указанных сотрудников, военнослужащих или представителей власти, содеянное при наличии к тому оснований может быть квалифицировано как преступление против личности", - пояснил пленум.

Как квалифицировать насилие к представителю власти

Под насилием к представителю власти, неопасным для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), "следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и прочее), не повлекших причинения вреда здоровью потерпевшего". Насилием, опасным для жизни или здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ), "понимается такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а равно причинение легкого вреда его здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности". Также по ч. 2 ст. 318 УК РФ квалифицируется применение в отношении представителя власти или его близкого насилия, "которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья".

Когда оскорбление квалифицируется по ст. 319 УК РФ

Оскорбление представителя власти "состоит в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающем его личностные и (или) профессиональные (служебные) качества, совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей и выраженном в неприличной или в иной форме, унижающей честь и достоинство потерпевшего". Оно может выражаться в публичном высказывании в адрес потерпевшего ругательств либо размещении унижающих потерпевшего сведений в СМИ или в открытом доступе в интернете, а также в публичных действиях, унижающих честь и достоинство потерпевшего.

Осведомленность лица о том, что потерпевший является сотрудником правоохранительного органа, представителем власти может, например, подтверждаться наличием форменной одежды, использованием им специального транспорта, предъявлением служебного удостоверения, пояснил Верховный суд.

Преступления во внеслужебное время

Верховный суд отметил, что на отдельные категории сотрудников правоохранительных органов законом могут быть возложены исключительные по своему объему и характеру обязанности по защите жизни и здоровья граждан, противодействию преступности и охране общественного порядка (например, на сотрудников полиции), в связи с чем ответственность по статьям 317, 318 или 319 УК РФ "наступает в том числе и в случаях осуществления им законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во внеслужебное время, например, когда он по своей инициативе либо по просьбе граждан принял законные меры к предотвращению нарушения общественного порядка или пресечению преступления".

Применение других статей УК

Если действия, состоящие в применении насилия, угрозе убийством или причинении вреда здоровью в отношении представителя власти или оскорблении представителя власти, осуществлены в связи с выполнением им должностных обязанностей, касающихся участия в рассмотрении дел в суде, проведении предварительного расследования либо исполнения приговора или иного решения суда, содеянное признается преступлением, предусмотренным статьей 296 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования) или 297 (неуважение к суду) УК РФ.

А насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ФСИН либо его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности в местах содержания под стражей либо в местах лишения свободы при наличии соответствующих оснований следует квалифицировать по частям 2 или 3 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) УК РФ.

Защита близких родственников представителя власти

Верховный суд напомнил, что статьи 317 и 318 УК РФ предусматривают ответственность за посягательства на близких сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка или общественной безопасности либо за насилие или угрозу насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. "Под близкими сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или представителя власти следует понимать их близких родственников, иных лиц, состоящих с ними в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений", - пояснил пленум.

Судебная статистика

Согласно судебной статистике, за 2022 год за преступления, предусмотренные ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ в России были осуждены 14 526 человек. Больше всего приговоров было по ст. 318 - по ней за год осуждены 8 586 лиц, из них по ч. 1 (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья) - 7 940 лиц, по ч. 2 (применение насилия, опасного для жизни и здоровья) - 646. За оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) в прошлом году осуждены 5 912 человек, по ст. 317 - 28 человек.