Мишустин поздравил коллектив "Агрогарда" с 20-летием

Премьер-министр отметил, что компания вносит большой вклад в экономику регионов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравление коллективу компании "Агрогард" с 20-летием, отметив вклад компании в экономику регионов. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Агрохолдинг вносит большой вклад в экономику регионов, обеспечение продовольственной безопасности страны. Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, динамично развиваетесь, внедряете в работу высокие технологии и автоматизированные системы управления, реализуете масштабные инвестиционные проекты, делаете все, чтобы на столах россиян были полезные и вкусные продукты", - говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что за время своего существования компания многого достигла, а также стала одним из крупнейших многопрофильных сельскохозяйственных холдингов страны. Премьер подчеркнул, что агрохолдинг занимает лидирующие позиции в отрасли, а также демонстрирует высокие темпы роста по всем показателям своей деятельности. "Объединяя десятки современных предприятий в Краснодарском крае, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Курской областях, вы успешно выращиваете широкий ассортимент растениеводческой и животноводческой продукции, а также оказываете услуги по хранению зерна и маслосемян", - обратил внимание он.

Говоря об успехах компании, глава кабмина отметил, что за ними стоит труд и энергия высокопрофессионального коллектива, а также людей разных специальностей, которые любят свое дело и ответственно относятся к нему. Мишустин выразил уверенность, что эти качества будут залогом новых достижений компании на благо страны и граждан. Он также пожелал всем удачи в осуществлении намеченных планов, здоровья и всего наилучшего.

Компания АО "Агрогард" была основана в 2003 году на базе сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края общей площадью более 50 тыс. га. На сегодняшний день компания является одним из крупнейших российских сельскохозяйственных холдингов.