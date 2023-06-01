В США телеканал выдал кадры обрушения дома в Айове за атаку БПЛА в Москве

Как указало интернет-издание HuffPost, о том, что на фото изображено именно это строение, свидетельствует попавшая в кадр вывеска на английском языке

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Американский телеканал Newsmax использовал кадры обрушения здания в штате Айова в сюжете об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которой Москва подверглась 30 мая. На это обратило в четверг внимание интернет-издание HuffPost.

По его данным, телеканал демонстрировал фотографии полуразрушенного дома в городе Давенпорт, пока ведущая Грета ван Састерен рассказывала о нападении на российскую столицу. "Этим утром в Москве, городе с населением 21 млн человек, перед рассветом была совершена атака. Беспилотники поразили несколько зданий", - прокомментировала она изображения.

О том, что на фото изображено именно это строение, свидетельствует попавшая в кадр вывеска на английском языке, отмечает издание. Часть многоэтажного здания в Айове обрушилась 28 мая. По данным американских СМИ, из-под завалов извлекли девять человек, пятеро по состоянию на 1 июня числятся пропавшими без вести.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая утром. По данным Минобороны РФ, при нападении были задействованы восемь аппаратов, пять из них сбили, остальные три подавили средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения.